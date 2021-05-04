قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 153.02 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و344235.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.

الولايات المتحدة: ‭577329‬-‭32491117‬

الهند: 218959-19925604

البرازيل: 407639-14754910

فرنسا: 104848-5652247

تركيا: 41191-4900121

روسيا: 250336-4831744

المملكة المتحدة: 127540-4420201

إيطاليا: 121177-4044767

إسبانيا: ‭‭‭78216‬‬‬-‭‭‭3524077‬‬‬

ألمانيا: 83207-3420343

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق: 15566-1079998 ‭‭‭‭ ‬‬‬‬

34 ‬‬‬‬- الأردن: 8925-714173

39 - لبنان: 7345-528457

40 - الإمارات: 1596-525567

41 - المغرب: 9032-511912

42 - السعودية: 6992-420301

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