قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 153.02 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و344235.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.
الولايات المتحدة: 577329-32491117
الهند: 218959-19925604
البرازيل: 407639-14754910
فرنسا: 104848-5652247
تركيا: 41191-4900121
روسيا: 250336-4831744
المملكة المتحدة: 127540-4420201
إيطاليا: 121177-4044767
إسبانيا: 78216-3524077
ألمانيا: 83207-3420343
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 15566-1079998
34 - الأردن: 8925-714173
39 - لبنان: 7345-528457
40 - الإمارات: 1596-525567
41 - المغرب: 9032-511912
42 - السعودية: 6992-420301
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news