إثر حادثتي عض.. كلب بايدن يعود للبيت الأبيض بعد حصوله على تدريب

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) تم بثُها اليوم الجمعة إن كلب الرئيس جو بايدن، الأصغر (ميجر) عاد إلى البيت الأبيض بعد تدريب إضافي تضمن قضاء بعض الوقت مع القطط.

وتلقى ميجر، وهو من نوع جيرمان شيبرد، تدريبات خارج البيت الأبيض هذا الشهر بعد حادثتي عض.

وقالت جيل بايدن في المقابلة التي أجريت يوم الخميس "لقد عاد. إنه كلب لطيف ومحبوب، هو كذلك حقاً".

وأضافت أن آل بايدن يتوقعون إحضار قطة إلى حظائرهم قريبا وتم تهيئة ميجر لتقبل ذلك.

وقالت "كان ذلك جزءا من تدريبه. أخذوه إلى حظيرة للقطط. كان سلوكه جيداً".

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