رحيل قائد المقاومة الشعبية بالسويس حافظ سلامة

المصدر: خالد محمود - القاهرة

توفي قائد المقاومة الشعبية بالسويس، الشيخ حافظ سلامة، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ96 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ارتبط اسم حافظ سلامة بالمقاومة الشعبية في مصر التي توازت مواجهتها مع الجيش الثالث في التصدي للعدوان الاسرائيلي على السويس أثناء وبعد ثغرة الدفرسوار في حرب أكتوبر 1973، حيث تعرضت المدينة المصرية للحصار الاسرائيلي لمدة 100 يوم ورفضت الاستسلام وشهدت سلسلة من المعارك البطولية.

ولد سلامة بالسويس في 25 ديسمبر 1925، وتلقى تعليما دينيا بجانب اشتغاله بتجارة الأقمشة التي كانت مهنة عائلته، وألقي القبض عليه عام 1944 وأفرج عنه بعد اعتقال دام 59 يوماً، واستمرت أدواره في المجال العام ولاحقا في العمل الوطني في مدينة السويس عبر المعارك التي شهدتها حتى 1973.

تدهورت صحة سلامة في الأيام الاخيرة بعد إصابته بفيروس كورونا، ونقل إلى مستشفى إمبابة ثم مستشفى عين شمس التخصصي وأخيراً إلى مستشفى الدمرداش بجوار مسجد النور الذي ارتبط بتاريخه النضالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news