بالفيديو.. نجاة طفل بأعجوبة من هجوم ثور غاضب

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

كاد ثور غاضب أن يمزق صبيًا في الصين، حيث صورت كاميرا المراقبة لقطات مخيفة لاعتداء الثور على الطفل

يوضح الفيديو كيف حاول الطفل الهرب وهو في حالة ذعر من حيوان يلحق به ويرمي به بقرنيه مرتين. كان الولد محظوظًا بعد أن رفعه الثور بقرنيه وقذف به فدخل تحت السيارة التي احتمى بها.

ولم يتوقف الثور حينها، بل حاول مهاجمة السيارة المتوقفة، لكنه سرعان ما غادر موقع الحادث.

في النهاية تمكن الطفل، الذي كان يئن من الإصابات التي أحدثها الثور بجسده، من النهوض وانتعل حذائه.

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