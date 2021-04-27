الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 147.45 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و253582.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.
الولايات المتحدة: 572510-32143679
الهند: 195123-17313163
البرازيل: 390797-14340787
فرنسا: 103256-5503996
روسيا: 248062-4771372
تركيا: 38711-4667281
المملكة المتحدة: 127436-4406947
إيطاليا: 119539-3971118
إسبانيا: 77738-3488469
ألمانيا: 81779-3303997
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 15303-1037858
34 - الأردن: 8660-704540
39 - لبنان: 7171-521581
40 - الإمارات: 1573-512497
41 - المغرب: 8998-509465
42 - السعودية: 6913-413174
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