الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا

المصدر: بنجالورو - رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 147.45 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و253582.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.

الولايات المتحدة: 572510-32143679

الهند: 195123-17313163

البرازيل: 390797-14340787

فرنسا: 103256-5503996

روسيا: 248062-4771372

تركيا: 38711-4667281

المملكة المتحدة: 127436-4406947

إيطاليا: 119539-3971118

إسبانيا: ‭‭‭77738‬‬‬-‭‭‭3488469‬‬‬

ألمانيا: 81779-3303997

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق: 15303-1037858 ‭‭‭‭ ‬‬‬‬

34 ‬‬‬‬- الأردن: 8660-704540

39 - لبنان: 7171-521581

40 - الإمارات: 1573-512497

41 - المغرب: 8998-509465

42 - السعودية: 6913-413174

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