مقتل رجل يرتدي سترة واقية برصاص الشرطة الأميركية

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

أعلنت الشرطة في لوس أنجليس (غرب الولايات المتحدة) أن عناصر من الشرطة الأميركية قتلوا رجلاً يرتدي سترة واقية من الرصاص قام بصدم سيارة الشرطة عندما كان يعود بسيارته إلى الوراء في هوليوود.

وذكرت شرطة المدينة في تغريدة على "تويتر" أن الشرطة كانت ترد على مكالمة عندما توقفت سيارة أمام سيارتها في شارع صن سيت بولفار ثم عادت للوراء قبل أن تصدمها.

أضافت الشرطة: "ترجل سائق السيارة وكان يرتدي سترة واقية ويخبئ يده اليمنى خلفه، ثم سار باتجاه عناصر الشرطة الذين خرجوا من مركبتهم. وقام بالعد 1,2,3وبدأ بتحريك ذراعه إلى الأمام، وأطلقت الشرطة حينها النار. واُصيب الرجل الذي أُعلن مقتله فوراً".

وتم إغلاق شارع صن سيت بولفار الشهير مؤقتًا أمام حركة المرور. وأظهرت صور جثة يكسوها غطاء أبيض ممددة على الأرض بالقرب من سيارة سوداء تحطمت نافذتها المحاذية لمقعد السائق.

وقالت شرطة لوس أنجليس إن محققي الشرطة المتخصصين توجهوا إلى المكان للكشف عن ملابسات الحادث.

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