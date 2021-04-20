عملية أمنية واسعة ضد عصابات المافيا في إيطاليا

المصدر: روما - د ب أ

ألقت الشرطة في جنوب إيطاليا القبض على أكثر من 50 شخصا في عملية واسعة النطاق ضد عصابات المافيا.

وقال المحققون في ريو قلورية، بالطرف الجنوبي من إيطاليا، اليوم الثلاثاء، إن الأشخاص الذين يشتبه بانتمائهم لعصابة ندرانجيتا متهمون بتهريب المخدرات وحيازة الأسلحة بشكل غير قانوني والابتزاز، واتهامات أخرى.

وذكر بيان أنه تم احتجاز أكثر من 40 شخصا من المشتبه بهم، مع وضع نحو 10 آخرين رهن الإقامة الجبرية.

وتم توجيه العمليات ضد عشيرة بيسكي في المنطقة المحيطة بميناء جويا تاورو بقلورية، وكذلك في بلدة روسارنو.

وفي غضون ذلك، فرضت الشرطة أيضا الحراسة على ثلاث شركات بقيمة إجمالية 8.5 مليون يورو (10.2 مليون دولار)، بحسب البيان.

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