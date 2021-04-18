تناولت "فض رابعة وأحداث كرداسة".. الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 تتصدر جوجل

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تصدرت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 التي تناولت فض اعتصام تنظيم الإخوان في مصر بميدان رابعة العدوية وأحداث كرداسة، التريند الإخباري لموقع جوجل، منذ أمس السبت وحتى اليوم الأحد.

وبحث الجمهور عن الحلقة وأحداثها الحقيقية بمرادفات مختلفة، سواء فض اعتصام رابعة أو أحداث كرداسة، كما بحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار2.

وقامت الشركة المنتجة ببث الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 ، أمس السبت، دون فواصل إعلانية ولاقت الحلقة إقبالا واسعاً من الجمهور في مصر، حتى أن بعض المقاهي عرضتها على شاشات تلفاز في الشارع.

يشار إلى أن مسلسل الاختيار 2 بطولة عدد كبير من النجوم المصريين بينهم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار، ومن إخراج بيتر ميمي. ويعتبر المسلسل هو الجزء الثاني من مسلسل الاختيار الذي عُرض في رمضان الماضي عام 2020، وقام ببطولته أمير كرارة وأحمد العوضي.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

جدير بالذكر أن مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة on الساعة 9:00 مساء، والإعادة 2:00 صباحا، و3:30 مساء. بالتوقيت المحلي للقاهرة

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