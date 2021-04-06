الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 131.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و995975.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة .

الولايات المتحدة: 555321-30756907

البرازيل: 331433-12984956

الهند: 165101_12589067

فرنسا 96847 4822470

روسيا: 240200-4589540

المملكة المتحدة 126862 4362150

إيطاليا: 111326-3678944

تركيا: 32456-3529601

إسبانيا: 75783-3311325

ألمانيا: 77076-2896944

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

26 - العراق: 14502-879991 ‭‭‭‭

34 ‬‬‬‬- الأردن: 7283-639444

38 - المغرب: 8850-498197

40 - لبنان: 6443-480502

41 - الإمارات: 1512-47214

42 - السعودية: 6704-393377

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