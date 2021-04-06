الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 131.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و995975.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة .
الولايات المتحدة: 555321-30756907
البرازيل: 331433-12984956
الهند: 165101_12589067
فرنسا 96847 4822470
روسيا: 240200-4589540
المملكة المتحدة 126862 4362150
إيطاليا: 111326-3678944
تركيا: 32456-3529601
إسبانيا: 75783-3311325
ألمانيا: 77076-2896944
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
26 - العراق: 14502-879991
34 - الأردن: 7283-639444
38 - المغرب: 8850-498197
40 - لبنان: 6443-480502
41 - الإمارات: 1512-47214
42 - السعودية: 6704-393377
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