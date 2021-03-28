ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار عقار في مصر إلى 25 وفاة

المصدر: القاهرة - أ ف ب

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء انهيار مبنى سكني بمنطقة جسر السويس في العاصمة المصرية القاهرة إلى 25 حالة وفاة، وفق ما نشرت صحيفة الأهرام الرسمية الأحد.

وأوردت الصحيفة على موقعها أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من انتشال مزيد من الجثث من تحت أنقاض العقار المنهار في منطقة جسر السويس "ليرتفع عدد الوفيات إلى 25 شخصا، والمصابين إلى 25 شخصا".

وما زالت قوات الانقاذ والحماية المدنية تواصل البحث عن ضحايا تحت ركام المبنى المؤلف من تسعة طوابق.

وأمر محافظ القاهرة خالد عبدالعال بتشكيل "لجنة هندسية" لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار.

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