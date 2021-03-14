بالفيديو: أغرب طريقة لسرقة سيارة في كندا

المصدر: أونتاريو - وكالات

نشرت شرطة أونتاريو في كندا مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة لطلب مساعدة المواطنين في القبض على لصان سرقا سيارة من متجر خاص ببيع المركبات.

ونقلت قناة "يورو نيوز" عن السلطات المحلية قولها إن المشتبه بهما رصدا في موقف المتجر في مارس الجاري خلال استفسارهما لشراء سيارة بي إم دبليو سوداء.

وأثناء تجربة السيارة، قام اللصان بتشغيل المحرك وانطلقا بسرعة. ولم يجد البائع من طريقة أخرى أمامه لوقفهما سوى التشبث بالزجاج الأمامي للسيارة. لكن اللصان لم يتوقفا وسحباه معهما لمسافة كبيرة.

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