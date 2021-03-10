بالصور.. واعظ مصري يحتفي بعروسه بطريقة لافتة

المصدر: خالد محمود - القاهرة

لفت واعظ من مدينة الأقصر المصرية الانتباه باحتفاله بعروسه بطريقة مبهجة عبر عمل "فوتو سيشن" له مع العروس في حديقة الميدان الرئيسي للمدينة والتي يقع خلفها معبد الأقصر الفرعوني.

أثار الاحتفال الانتباه لخروجه عن الصورة النمطية المفترضة، ونقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الواعظ الديني أسامة أبو الحجاج ومعه عروسه كريمة فريد وهم في حالة ابتهاج شديد في حديقة المدينة وخلفه أهم معالمها كمعبد الأقصر، ومسجد أبي الحجاج الذي بنيت حوله المدينة، ومسجد حفيده أحمد النجم، وشارع كورنيش النيل المحاذي للنهر، وسط تعليقات الإعجاب ومباركات للعروسين.

وقال أحد المعلقين إن "الواعظ قدم بهذه الفكرة التي لا تخلو من جرأة، صورة طيبة عن البهجة والسعادة طالما تم هذا في إطار المشروع والحلال والمقبول، وهي صورة تزيل عن الدين ما حاول خصومه إلصاقه به".

وقال معلق آخر "إن الاحتفاء بالزواج الحلال وبتكوين أسرة طيبة كان رسالة جيدة الواعظ"، فيما قال ثالث "إن صورة الواعظ وعروسه وخلفهما معبد الأقصر تقدم صورة مشرفة للمدينة التي يرتادها آلاف السياح من مختلف أنحاء العالم".

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