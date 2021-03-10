رئيس وزراء دولة يرش الصحفيين بمادة مطهرة لتجنب الرد على الأسئلة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قام رئيس الوزراء التايلاندي الجنرال برايوت تشان أو تشا، برش مجموعة من الصحفيين بمادة مطهرة خلال مؤتمر صحفي، كردّ فعل على سؤال أحد الصحفيين بخصوص احتمال إجراء تعديل وزاري في البلاد.

والكاميرات التلفزيونية رئيس الوزراء وهو يحمل قنينية لمادة مطهرة ويرش الكحول على الصحفيين، كما علق المؤتمر الصحفيالذي تمّ تنظيمه بالعاصمة بانكوك، ونزل من على المنصة وبدأ في رش المطهر على الصحفيين الذين حضروا المؤتمر، واستمر برايوت تشان أو تشا في رش الصحفيين بالمادة المطهرة وهو يهمّ بمغادرة القاعة، بحسب ما جاء في "يورونيوز".

وقال برايوت تشان أو تشا إن الصحفيين عليهم الاهتمام بشؤونهم الخاصة، ونزل من المنصة ممسكا قنينة المطهر وقام برش الصحفيين المتواجدين في الصف الأول وغادر دون تقديم جواب عن السؤال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news