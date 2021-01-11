الثلوج تقتل 8 أشخاص وتصيب العشرات في اليابان

المصدر: طوكيو - د ب أ

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم عقب هطول كميات كبيرة من الثلوج على اليابان، بحسب ما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الاثنين.

ولقي الضحايا حتفهم في مقاطعات توياما ونيجاتا وفوكوي، وأصيب أكثر من 200 شخص، خلال أعمال إزالة الثلوج.

وتسببت الثلوج الكثيفة الناجمة عن جبهة باردة قوية استمرت لأيام في حدوث فوضي مرورية. وتوقفت حركة المئات من السيارات بصورة مؤقتة على الطرق السريعة. فيما حذرت السلطات من هطول المزيد من الثلوج.

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