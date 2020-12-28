يطلق النار على شقة حماته السابقة ليتمكن من التحدث إلى طليقته

المصدر: متابعات – سمير سعيد

اعتقلت الشرطة الروسية رجلاً يبلغ من العمر 42 عاماً من سكان نوفوسيبيرسك، للاشتباه في فتح النار على منزل حماته السابقة.

وقالت وزارة الداخلية الروسية، أن الرجل تشاجر مع طليقته (38 عاماً) التي ذهبت للإقامة مع والدتها، فتبعها إلى شقة والدتها لكنها رفضت التواصل معه ولم تسمح له بدخول الشقة.

ثم قام الزوج المرفوض، الذي كان في حالة سكر واضح، بإطلاق النار مرات عدة على الباب من بندقية صيد، وبعد ذلك تدخلت الشرطة، واستدعت صاحبة الشقة للتحقيق في الحادث.

لم يصب أي من أطراف الحادثة بأي ضرر، إلا أنه تم اعتقال الزوج الثمل وجاري التحقيق معه.

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