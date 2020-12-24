بالفيديو.. "وصلة رقص" تطيح بمسؤول إيراني من منصبه وتقوده للاعتقال

المصدر: متابعات - سمير سعيد

كلفت وصلة رقصة أداها مسؤول إيراني في مقر عمله، الفصل من وظيفته بل والاعتقال، بعد انتشار فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مغردون إيرانيون، فيديو خلال الساعات الماضية، يظهر فيه مسؤول العلاقات العامة بمكتب بريد محافظة هرمزغان، وهو يؤدي رقصة بين مجموعة من الموظفين.

وأوضح مركز "تفانا" الإيراني لحقوق الإنسان، أن غلام رضا طيبي، قد أدى الرقصة داخل مبنى شركة البريد، وقد انتهى الأمر بفصله عن وظيفته وإلقاء القبض عليه من جانب السلطات.

مسوول روابط‌عمومی اداره‌کل پست هرمزگان که در فیلمی برای کارمندان این اداره می‌رقصد، از سمت‌اش برکنارشده، به هیات‌ تخلفات اداری معرفی شد.



مدیرکل پست هرمزگان گفت این کلیپ که «در ساختمان اداری این اداره‌کل» ضبط شده، ناشایست و خارج‌از عرف بوده و بابت آن‌ عذرخواسته‌است.#رقص pic.twitter.com/Gb6poITzoB — Tavaana (@Tavaana) December 23, 2020

ولا يعتبر القانون الإيراني الرقص جريمة، إلا أن مسؤولين قضائيين اعتمدوا على القوانين الخاصة بـ "نشر محتوى مبتذل" و"التظاهر بفعل عمل محرم"، في إدانة طيبي.

وقال وكالة "رنا" الإيرانية، أنه بعد فصل طيبي من منصبه الحكومي، صدر مذكرة اعتقال في حقه، أمس الأربعاء.

من جانب آخر، أكد مدير شركة البريد، عبد الله عبدلي، فصل طيبي من منصبه لارتكابه "أعمال وسلوك مخالفة للوائح في مقر العمل".

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