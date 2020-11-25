حالة وفاة بـ"كورونا" كل 40 ثانية في الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - رويترز

تجاوزت الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة 2000 حالة خلال 24 ساعة، لأول مرة منذ مايو الماضي.

وبلغ إجمالي حصيلة الوفيات 2157 حالة، أمس الثلاثاء، بمعدل حالة وفاة كل 40 ثانية، فيما بلغت الإصابات اليومية 170 ألفاً.

ويقول خبراء إن الأعداد قد تزيد نظرا لتحدي ملايين الأميركيين التحذيرات والسفر لعطلة عيد الشكر غدا الخميس.

وتجاوز عدد من دخلوا المستشفيات للعلاج من كوفيد-19 أمس الثلاثاء 87 ألفا وهو أعلى معدل على الإطلاق.

ومن المنتظر أن تصدر إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قرارها بشأن الاستخدام العاجل للعقار الذي تنتجه شركة فايزر للوقاية من كوفيد-19 في العاشر من ديسمبر المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news