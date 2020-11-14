توقعات بتحول العاصفة "أيوتا" إلى إعصار في أميركا الوسطى

المصدر: مكسيكو سيتي - وام

توقع خبراء أرصاد أن تزداد قوة العاصفة المدارية "أيوتا" التي تشكلت الجمعة لتصبح إعصاراً وقت وصولها إلى هندوراس ونيكاراغوا يوم الاثنين المقبل.

وذكر المركز الوطني الأميركي للأعاصير أنه من الممكن أن تصل سرعة الرياح المصاحبة لها إلى 193 كيلومتراً في الساعة عندما تضرب أميركا الوسطى وذلك بعد أسبوعين من اجتياح الإعصار "إيتا" للمنطقة.

ولفت المركز إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة قد تكون خطيرة في أمريكا الوسطى.

وقد أعلنت سلطات هندوراس وغواتيمالا، أمس، عن عمليات إجلاء سكان بسبب خطر حدوث إعصار ثان في أميركا الوسطى بعدما أدى إعصار "إيتا" إلى مقتل أكثر من 200 شخص.

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