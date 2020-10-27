السيسي والبرهان يؤكدان التمسك بالتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن لقاء السيسي والبرهان شهد التباحث حول مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل.

وأوضح المتحدث أن اللقاء استعرض تطورات ملف سد النهضة في ضوء الموقف الحالي للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية الاتحاد الإفريقي، حيث تم التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

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