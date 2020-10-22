8 وفيات و506 إصابات بـ«كورونا» في فلسطين خلال 24 ساعة

المصدر: رام الله - وام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع عدد الوفيات في فلسطين منذ بداية الجائحة إلى 498 وفاة.

وأكدت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس تسجيل 506 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع عدد الإصابات الكلي إلى 60164 إصابة.

وذكرت أنه سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 609 حالات تعاف ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين في فلسطين إلى 52962.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في فلسطين بلغت 88.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9% ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 34 مريضا في غرف العناية المكثفة بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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