الفيضانات تقتل 40 شخصاً في الهند

المصدر: مومباي - رويترز

قال مسؤولون إن فيضانات عارمة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة وارتفاع مناسيب مياه الأنهار في أنحاء كبيرة من غرب وجنوب الهند تسببت في مقتل 40 شخصا على الأقل منذ أمس الأربعاء وأتلفت محاصيل الأرز والقطن وغيرها.

وكانت تيلانجانا الولاية الأكثر تضررا حيث هطلت أمطار غزيرة غير موسمية أمس الأربعاء واليوم الخميس وغمرت عاصمتها حيدر أباد التي تضم مقار شركات تكنولوجيا كبيرة وناشئة منها ميكروسوفت وأكسنتشر وأمازون وتي.سي.إس.

وقال مسؤولون من ولايتي تيلانجانا ومهاراشترا اليوم الخميس إن 30 شخصا قُتلوا في الأولى بينما لقي عشرة حتفهم في الثانية بسبب انهيار جدران أو التعرض للصعق بالكهرباء أو الغرق في المياه التي ارتفع منسوبها.

وأعلنت السلطات اليوم الخميس عطلة في حيدر أباد وطلبت من السكان البقاء في المنازل.

واضطربت الحياة اليومية في العديد من أنحاء المدينة بسبب انقطاع الكهرباء بسبب الفيضانات.

وقال تجار إن الأمطار الغزيرة تسببت في تلف محاصيل الأرز في تيلانجانا وأندرا براديش بينما تضررت محاصيل القطن وفول الصويا والبقوليات في مهاراشترا وكارناتاكا.

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