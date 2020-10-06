بدء التجارب السريرية على لقاح كورونا "المصري" 20 أكتوبر

المصدر: القاهرة - متابعات

أعلن أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث في مصر، الدكتور محمد أحمد علي، أن التجارب السريرية على اللقاح المصري المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ستبدأ في 20 أكتوبر الجاري، لافتاً إلى أنه جرى إعادة بعض الخطوات البحثية للتأكد من سلامة المنتج النهائي.

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "الملف اكتمل إلى حد كبير وسنقدم الملف الخاص بالتجارب في نهاية هذا الأسبوع إلى هيئة الدواء، ونجهز المتطوعين، وجهزنا مكان الإقامة والأطقم الطبية التي ستباشر العمل".

وتابع: "درجة سلامة لقاح فيروس كورونا المصري عالية جدًا، وهو لقاح واحد ونتائجه على الحيوان رائعة، ونأمل بشكل كبير أن يستخدم في مصر، ونسبة نجاحه كبيرة للغاية"، مضيفاً: "إحنا زي الصين وروسيا وأميركا وفرنسا بالظبط، ونفس الأجهزة اللي بيشتغلوا بيها إحنا بنشتغل بيها". وفقاً لما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

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