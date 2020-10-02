«إن شاء الله».. عبارة قالها بايدن خلال مناظرته مع ترامب.. لفتت الانتباه

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن - عن ديلي ميل

استخدم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن خلال أول مناظرة حامية بينه والرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبارة «إن شاء الله»، الأمر الذي لفت انتباه العالم، حيث سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على ما قاله بايدن، وهو تعبير عربي، قد يكون استخدامه هو الأول من نوعه في أي مناظرة رئاسية بين مرشحين للبيت الأبيض.

وقال نائب الرئيس السابق بايدن العبارة بينما كان في سجال مع الرئيس ترامب في المناظرة الرئاسية التي اتسمت بالفوضى، إثر الخلاف بشأن ما قيل أن الرئيس ترامب دفع 750دولار كضرائب عن عام 2016.

وقاطع بايدن ترامب الذي كان يتحدث عن ضرائبه، واعدا بنشر إقراره الضريبي لعام 2016، بمجرد انتهاء دائرة الإيرادات الداخلية من تدقيقه.

وقال ترامب إنه دفع ملايين الدولارات مضيفا «سترى ذلك».

وعندما ضغط المذيع كريس والاس الذي كان يدير المناظرة على ترامب ليقول متى سينشر ضرائبه، قاطعه بايدن، قائلا: «متى إن شاء الله؟».

وتمت ملاحظة هذه العبارة العربية، في الحال ونوقشت خلال تحليل المناظرة من قبل المراقبين.

وأثارت تفاعل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب المعلق السياسي الباكستاني وجهات علي، على الإنترنت قائلاً «نعم جو بايدن قال»إنشاء الله«خلال مناظرة 2020، وانتشرت عبارته سريعا في الشبكة الدولية.

وأشار الكاتب إلى أن هذه العبارة تعني «بإرادة الله».. مضيفا.. بالطبع فإن قول هذه الكلمة لا يعني أن المرء أصبح مسلما.

وقال هذا الكاتب إن العبارة أثارت الدهشة وجعلت وكالة الأسوشييتد برس تبحث عن استخدامها.

وقالت صحيفة «كشمير مونتور» أن استخدام بايدن لعبارة «إن شاء الله» أربك العديد من الناطقين بالإنكليزية وجعلهم يتوجهون إلى الإنترنت من اجل معرفة ما تعني، ولماذا تستخدم.

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