اكتشاف 7 حالات جديدة لحمى الخنازير الإفريقية في ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت وزارة الزراعة الألمانية اليوم الاثنين اكتشاف سبع حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الافريقية في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا ليصل عدد الحالات المكتشفة إلى 20 حالة.

وأوضحت الوزارة أن معهد فريدريش-لوفلر في مدينة جرايفسفالد تَثَبَّتَ من الحالات الجديدة في سبعة خنازير برية تم العثور عليها في المنطقة التي تم تصنيفها على أنها منطقة خطيرة.

وأكدت الوزارة مجددا أن حمى الخنازير الأفريقية ليست خطيرة على الإنسان كما أكدت عدم حدوث إصابات بهذا الوباء بين الخنازير المنزلية.

وبالرغم من ذلك، فإن الوضع صعب بالنسبة للمزارعين لأن الصين أوقفت استيراد الخنازير من ألمانيا، وقد كانت الصين هي أهم مستورد لهذه اللحوم في النصف الأول من العام الحالي.

وكان قد تم الإعلان في العاشر من الشهر الجاري عن اكتشاف أول حالة بهذا الوباء في خنزير بري نافق عُثِر عليه في منطقة قريبة من الحدود مع بولندا.

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