ترامب: لا اتفاق على "تيك توك" بدون "سيطرة كاملة" لشركات أميركية

المصدر: واشنطن - د ب أ

أصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على أنه يجب أن يكون هناك "سيطرة كاملة" لشركات أميركية على تطبيق "تيك توك"، وإلا فلن يوافق على الصفقة بين شركتي "أوراكل" و"وول مارت" لشراء تطبيق التواصل الاجتماعي من شركة "بايت دانس" التي تتخذ من الصين مقرا لها.

وقد اتفقت شركة "أوراكل" للبرمجيات وشركة "وول مارت" الضخمة للبيع بالتجزئة حتى الآن، على الحصول على حصة نسبتها 20 بالمئة في شركة "تيك توك" الجديدة، والتي سيتم فصلها عن "بايت دانس"، قبل عرضها في السوق في طرح عام أولي.

وقال ترامب في برنامج "فوكس آند فريندز" التلفزيوني اليوم الاثنين: "إذا وجدنا أنها (الشركات الأميركية) ليس لديها سيطرة كاملة، فلن نوافق على الصفقة".

وكان بيع "تيك توك" القسري لشركة أميركية، قد جاء في الوقت الذي قال فيه البيت الأبيض إن بيانات المستخدمين على منصة التواصل الاجتماعي معرضة للخطر، وأنه من الممكن أن تحصل عليها الحكومة الصينية.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الصفقة الجديدة تلغي تماما مشاركة الصين.

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