القبض على 3 سعوديين أطلقوا النار على "رادار" وأحرقوا آخر

المصدر: متابعات - سمير سعيد

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، الرائد محمد الغامدي، إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف، تمكنت من تحديد هوية 3 أشخاص أطلقوا النار على جهاز للرصد الآلي وأحرقوا آخر على طريق عام بالمحافظة.

وأوضح الرائد محمد الغامدي، أن الأشخاص الثلاثة جميعهم مواطنون أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، وجرى القبض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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