مصر.. "سيدة المحكمة" هاربة من حكم جنائي

المصدر: متابعات – سمير سعيد

كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر في قضية سيدة المحكمة التي شغلت الرأي العام المصري مؤخرًا، بعد تداول فيديوهات للمستشارة المعزولة من النيابة الإدارية، نهي الإمام، المحالة للمحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء على رئيس حرس محكمة مصر الجديدة، المقدم وليد عسل، والتي حددت المحكمة جلسة 23 سبتمبر الجاري لبدء محاكمتها، وبعدها تقدمت من خلال محاميها بالنقض ببلاغ تتهم فيه الضابط بالتحرش بها.

ووفقاً للصحف المصرية، فجر المقدم وليد عسل مفاجأة أمام المحكمة بأنه بالكشف على المدعوة نهى الإمام الشيخ تبين أنه صادر بشأنها حكم جنائي في القضية التي تحمل رقم 6067 لسنة 2020 جنح النزهة بتهمة إتلاف والمحكوم فيها غيابيا بجلسة 9 يوليو 2020 بالسجن ثلاثة أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه وذلك بعد أن قام بتحريز هاتفها بعد اعتدائها عليه.

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