وفاة جلاد «الخمير الحمر» في الحبس بكمبوديا

المصدر: بنوم بنه - أ.ف.ب

توفي الأربعاء عن 77 عاما الجلاد السابق لنظام الخمير الحمر في كمبوديا «دوتش» الذي كان يدير أسوأ مركز اعتقال وتعذيب في عهد نظام الخمير الحمر ويمضي حكما بالسجن المؤبد.

وقال متحدّث باسم محكمة جرائم الحرب، التي ترعاها الأمم المتّحدة ومقرّها في بنوم بنه، إنّ كاينغ غويك إياف الملقّب بـ«دوتش»، والذي كان يدير سجن «تول سلينغ» في العاصمة، حيث قضى نحو 15 ألف شخص تحت التعذيب في عهد نظام الخمير الحمر في كمبوديا (1975-1979) «توفي في مستشفى الصداقة الخميرية-السوفيتية»، من دون مزيد من التفاصيل.

من جهته قال مصدر لفرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته إنّ دوتش «كان يعاني منذ سنوات عدة من مرض رئوي».

وكان دوتش، المدير السابق لسجن «تول سلينغ» الشهير باسم سجن «إس-21»، أول متّهم تدينه محكمة جرائم الحرب التي أنشئت في بنوم بنه برعاية الأمم المتحدة لمحاكمة مرتكبي الفظاعات خلال حكم النظام الماوي المتطرّف.

وفي 2010 حكمت عليه محكمة الدرجة الأولى بالسجن لمدة 30 عاماً، قبل أن تشدّد محكمة الاستئناف العقوبة بعد ذلك بعامين لتصبح السجن بمدى الحياة.

وبعدما نجح مدرّس الرياضيات السابق في الاختباء لسنوات عديدة، فضح أمره مصوّر إيرلندي حين وجده يعمل في منظمة مسيحية غير حكومية.

وأشرف دوتش على استجواب وتعذيب آلاف الرجال والنساء والأطفال في سجن «إس-21» قبل أن يرسلوا إلى «حقول القتل» القريبة، حيث تم إعدام حوالى 15 ألف شخص.

وضاعف النظام عمليات التطهير بحجة وجود «مؤامرات». وقضى نحو مليوني كمبودي يشكلون ربع سكان البلاد،، بسبب الانهاك والأمراض والجوع أو التعذيب والإعدام.

أطاحت فيتنام بنظام الخمير الحمر في السابع من يناير 1979، بعدما تحالفت مع عناصر سابقين في الحركة بينهم هون سين رئيس الوزراء الحالي.

وبات الخمير الحمر متمردين في شمال البلاد وغربها بدعم عسكري من بكين وموافقة من الولايات المتحدة المناهضة لنظام هانوي.

وانهارت الحركة في نهاية تسعينات القرن الماضي.

وبعد مفاوضات شاقة استمرت لسنوات، وقعت كمبوديا والأمم المتحدة في 2003 اتفاقا لإنشاء «الغرف الاستثنائية داخل المحاكم الكمبودية».

ومهمة هذه المحكمة المؤلفة من قضاة كمبوديين ودوليين هي محاكمة كبار مسؤولي النظام.

واستبعدت عقوبة الإعدام وكذلك إمكانية دفع تعويضات مالية للضحايا.

شكلت المحكمة فعليا في 2006 وكلفت مئات الملايين من الدولارات ولم تصدر أحكاما سوى على ثلاثة أشخاص هم «دوتش«والثاني هو نون شيا منظر النظام، والثالث خيو سامفان منظر النظام اللذان حكم عليهما بالسجن المؤبد أيضا لجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة.

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