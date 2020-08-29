بالفيديو.. الكشف عن حقيقة صورة الطفلة اليتيمة المنتشرة على السوشيال ميديا

المصدر: متابعات - سمير سعيد

يتداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي صورةً يدّعي ناشروها أنها لطفلة يتيمة رسمت أمها على الأرض لتنام في أحضانها. إلا أن الادعاء خطأ فالصورة التقطتها عام 2012 فنانة إيرانية لطفلة قريبتها، وهي لا تعكس أي مأساة.

تبدو في الصورة طفلة نائمة بوضعية الجنين في بطن امرأة رسمت بالطبشور على الأرض.

وكتب في التعليق المرافق "طفلة يتيمة رسمت أمّها على أرض الميتم .. ونامت قربها".

وعلّق مستخدمون آخرون بالقول إن الصورة التقطت في أحد مياتم العراق حيث "رسمت طفلة أمها التي تركتها هناك... وخلعت حذائها، ووضعت رأسها على صدرها".

تجول هذه الصورة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منذ العام 2014 بالعربية والفرنسية وقد تفاعل مستخدمون كثر معها فعبّروا في تعليقاتهم عن مشاعر التعاطف.

عمل فني

لكنّ الصورة في الحقيقة ليست لطفلة يتيمة ولا تنطوي على أية مأساة.

فالتفتيش عنها بواسطة محركات البحث على الإنترنت يرشد إلى نسخ مماثلة تحمل إشارة إلى اسم Bahareh Bisheh.

على ضوء ذلك جرى التفتيش عن الصورة مع إضافة هذا الاسم ما أرشد إلى حساب عبر تطبيق إنستغرام يعود لـ "فنانة تصويرية ورسامة ومصورة" إيرانية.

ونشرت على صورة الحساب الرئيسية هذه الصورة (بتاريخ إعداد التقرير).

ويتضمن الحساب صورًا أخرى لأطفال محاطين برسوم بالطبشور.

ولا وجود لصورة المنشور المضلّل أو لمعلومات عنها بين تلك الصور.

إثر ذلك بحث فريق تقصي صحة الأخبار في "فرانس برس" في حساب "فليكر" المشار إليه في حساب الفنانة على إنستغرام.

وهنا، كتب في التعليق المرافق للصورة أنها بعنوان "لي أم" (I have a mother) والتقطت في 15 يوليو 2012 بعدسة "بهارة بيشه من إيران".

الصورة لا تجسد مأساة

ويرد في خانة التعليقات شرح للفنانة نفسها عن هذه الصورة والظروف التي التقطت فيها فكتبت بالإنكليزية: "هذه الطفلة قريبتي وقد نامت على الإسفلت أمام منزلي. وكانت قد لعبت لبعض الوقت فاستلقت لترتاح وتنام".

صورة ملتقطة من الشاشة في 28 أغسطس 2020 عن تطبيق فليكر

وأضافت: "وقفت على كرسي لألتقط الصورة التي لا علاقة لها بأي ميتم ولا تحمل في طياتها مأساة، اغتنمت الفرصة لألتقط صورة إبداعية".

وأشارت المصوّرة إلى أنه يمكن استخدام الصورة شرط ذكر اسمها.

وحاول صحافيو "فرانس برس" التواصل مع المصوّرة عبر حسابها في فيسبوك من دون أن يحصلوا على ردّ حتى تاريخ إعداد التقرير.

ولكن بتصفّح حسابها على فيسبوك يمكن ملاحظة صور أخرى التقطتها ضمن مجموعة أطلقت عليها اسم "عالمي والطبشور".

وعرض على موقع يوتيوب في 2014 مقطع فيديو جمع صور هذه المجموعة للفنانة الإيرانية البالغة من العمر اليوم 31 عاما.

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