الشوكولاته تغطي بلدة سويسرية بعد حدوث عطل في نظام التصنيع

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن - عن ديلي ميل

تغطت بلدة أولتين السويسرية بحبيبات الشوكولاته التي انتشرت في الهواء بعد حدوث عطل في مصنع «لندت» للشوكولاته.

وأصيب سكان البلدة بالصدمة عندما بدأت السماء تمطر حبيبات من بودرة الشوكولاته الصرفة بعد حدوث عطل في نظام التكييف في المصنع مما أدى إلى خلل في نقل حبيبات الشوكولاته إلى المكان الصحيح.

وأكدت شركة لندت& سبرنغلي التقارير المحلية التي ظهرت اليوم الثلاثاء إنه حدث خطأ في نظام التكييف لأحد خطوط طبخ «حبيبات الكاكاو» في المصنع في بلدة أولتين الواقعة ما بين زيوريخ وبال في سويسرا.

وتعتبر حبيبات الكاكاو المسحوقة هي أصل الشوكولاته.

وقالت الشركة إن إحدى السيارات في البلدة أصبحت مغطاة تماما بطبقة من الشوكولاته وأنها عرضت مبلغا من المال لقاء من يقوم بتنظيفها، ولكن حتى الآن لم يتم تنظيفها.

واستمر أنتاج المصنع للشوكولاته بصورة طبيعية، وتقول الشركة إن حبيبات الشوكولاته التي انتشرت في كل مكان في البلدة ليست مؤذية مطلقا للبشر ولا للبيئة.

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