بعد 28 يوماً من زفافها.... غموض يكتنف مصرع عروس مصرية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

باشرت النيابة العامة بدكرنس بمحافظة الدقهلية المصرية تحقيقاتها لكشف غموض وفاة عروس بعد 28 يوماً من زوجها، وتحفظت على الزوج وأمه بعد أن اتهمهما والدها بقتلها، فيما ادعى الزوج أنها انتحرت.

وتلقت الشرطة المصرية إخطاراً بوصول، رضا م. م، 19 سنة، إلى مستشفى دكرنس العام جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.

وانتقلت مباحث الشرطة إلى مكان الواقعة، وبسؤال والد المتوفاه اتهم كل من الزوج "شعبان م. ا"، 28 سنة نجار ووالدته جازية ع. ر، المقيمان بعزبة عامر التابعة لمنشية عبد الرحمن، بقتلها لرفضها بيع أثاث بيتها ليسددوا ديونهم.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة، وبيان ما إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بدفن الجثة بعد ذلك.

وبإلقاء القبض على كل من الزوج وأمه أنكرا اتهام والد العروس لهما، وادعوا أنها ألقت بنفسها من أعلى سطح المنزل لخلافات عائلية.

وأكد شهود العيان أن الزوجين استمرت خطبتهما نحو 3 سنوات، وتزوجا منذ 28 يوماً فقط، إلا أن الخلافات دبت بعد الزواج بسبب رغبة الزوج في بيع أثاث الشقة ومنقولات المطبخ التي اشتراها والد العروس، فباع أدوات المطبخ ، ثم رغب في بيع بعض الأدوات الكهربائية بحجة سداد ديونه.

وذكر الشهود، أن العروسة اشتكت لشقيقها يوم العيد الأضحى عندما ذهب لتهنئتها بالعيد من معاملة زوجها وأمه لها لرغبتهما في بيع الأثاث على مراحل، رغم أن والدها اشتراه له ولايزال يسدد أقساطه، إلا أنه بعد ساعات من تلك الزيارة، وجد الأهالي جثة العروسة ملقاة في الشارع.

واستمعت النيابة إلى أقوال سائق "توك توك" تصادف مروره وقت سقوط العروسة من أعلى وأنه شاهد الزوج وأمه على سطح المنزل وقت سقوطها.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوصول إلى كشف غموض الحادث.

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