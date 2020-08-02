الرئيس الجزائري يأمر بالتحقيق في تزايد الحرائق

المصدر: الجزائر - أ ف ب

أمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأحد، بفتح تحقيق "فوراً" حول الحرائق التي ازدادت في الأيام الأخيرة في أنحاء البلاد وأتت على آلاف الهكتارات.

ويهدف التحقيق خصوصا إلى "الكشف عن أسباب الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات".

وسجلت المديرية العامة للغابات 1216 بؤرة حريق بين الأول من يونيو الماضي والأول من أغسطس الجاري، التهمت أكثر من 8778 هكتارا في 37 منطقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وشكّل رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، الخميس الماضي، خلية لمتابعة تطورات حرائق الغابات وفعالية آليات الوقاية منها ومكافحتها. وتم تسجيل 66 حريقا متزامنا في 27 يوليو في 20 ولاية، ما تطلب تدخل مروحيات الحماية المدنية لإطفائها، وفق المديرية العامة للغابات.

وتشهد الجزائر حرائق متكررة تدمر سنويا واحدا بالمئة من إجمالي الغطاء النباتي في البلاد. وفتحت تحقيقات عام 2019 لتحديد الأسباب، لكن نتائجها لم تعلن.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر في المديرية العامة للغابات قوله إن التحقيقات حول حرائق الغابات في البلاد بين 1985 و2018 أظهرت أن 66673 حريقا أدت إلى القضاء على 1,073 مليون هكتار من الغطاء الحرجي.

وأظهرت دراسة في مجلة "ميديتيرانيه" أن ندرة الغابات وخطر التصحّر يجعلان تداعيات حرائق الغابات المتكررة في الجزائر كارثية.

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