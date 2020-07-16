«كنت قائدا عاما للجيش».. البشير يرفض ارتداء «زي السجناء»

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

كشفت مصادر مطلعة في الخرطوم أن إدارة سجن كوبر طلبت من الرئيس السوداني المعزول عمر البشير «ارتداء زي السجن».

وأكدت المصادر وفقا لصحيفة «السوداني» أن البشير قابل الطلب برفض مشدد، وقال إنه حكم البلاد وكان قائداً عاماً للجيش ولا يمكنه ارتداء هذه الملابس وأنه ليس سجيناً بعد قرار المحكمة بإحالته لمؤسسة إصلاحية.

وذكرت المصادر أن موقف البشير من ارتداء زي النزلاء، قوبل بمساندة من مرافقيه بسجن كوبر الذين طالبوه بالتمسك بموقفه.

وطبقاً للمصادر، فقد طلب البشير التحدث إلى محاميه لتعزيز موقف رفضه.

ومن المقرر أن يمثل البشير أمام المحكمة المنعقدة برئاسة قاضي محكمة عليا الثلاثاء المقبل، في بلاغ انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989.

وبدأت محاكمة البشير في 19 أغسطس الماضي وأصدرت المحكمة الجنائية الخاصة في الـ 14 من ديسمبر حكما بإيداعه في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين نظرا لسن البشير الذي تجاوز 70 عاما يتم بعدها حسم المدة حال الانتهاء من التحقيقات.

وقد سُجن البشير بتهم الفساد المالي مثل الحصول على أموال من مصادر أجنبية واستخدامها بطريقة غير قانونية والثراء غير المشروع بحسب مكتب المدعي العام. وأضيف إلى تلك التهم، التحريض على قتل المتظاهرين والضلوع في قتلهم.



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