احتجاز المدونة الكويتية ريم الشمري بعد إساءتها إلى مصر

المصدر: متابعات - سمير سعيد

قالت صحيفة الراى الكويتية، أن نيابة الإعلام الكويتية أبقت على احتجاز الناشطة الكويتية ريم الشمرى، بتهمة إساءتها لإحدى الدول العربية، وذلك بعد سلسلة تغريدات ومقاطع فيديو حملت إساءة إلى مصر.

وكانت نيابة الإعلام الكويتية أمرت بضبط الناشطة وأخضعتها للتحقيقات، على خلفية مقاطع لها على وسائل التواصل الاجتماعي أساءت إلى إحدى الدول العربية الشقيقة، وفق ما أوردت صحيفة الأنباء الكويتية.

وبحسب مصدر أمني للصحيفة، فإن نيابة الإعلام تلقت بلاغا بشأن الناشطة، حيث قامت باستدعائها أمس وقامت بمناقشتها بما ذكرته في المقاطع المصورة لها، خاصة مقطع نشر منذ أكثر من شهر.

وقال المصدر: بعد تحقيقات امتدت لساعات صدر قرار باحتجازها حتى اليوم.

وأثارت المدونة الكويتية ريم الشمري ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتقدت العمال الأجانب في بلادها، ونشرت الشمري مقطعا مصورا تطالب فيه بطرد الجالية المصرية من الكويت.

وعلى صعيد متصل، نشر رواد بمواقع التواصل الاجتماعي مصريون وكويتيون تغريدات تؤكد احتجاز ريم الشمرى على خلفية إساءتها لمصر والمصريين في الكويت من خلال مقاطع فيديو اعتادت نشرها على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل.

وبحسب المغردين فإن تلك المقاطع المصورة تحتوي على جمل وتعبيرات تحمل الإساءة للمصريين، بدعوى حبها لوطنها الكويت، وأثارت تلك الفيديوهات ردود فعل غاضبة، وسط مطالبات بالقبض عليها، كما قُدمت ضدها عدة بلاغات تطالب بمحاسابتها قانونيا عما نشرته.

وخرج بعض من أبناء الكويت رداً على تلك الفيديوهات، مدافعين عن أبناء الجالية المصرية بالكويت، ومؤكدين أن مصر والكويت شعب واحد والعلاقات التي تجمعهما تاريخية ولا يمكن المساس بها.

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