فيضانات وانهيارات أرضية تشرد 200 ألف شخص في اليابان

المصدر: طوكيو - د ب أ

أمرت السلطات اليابانية 200 ألف من السكان في جنوب غرب البلاد بمغادرة منازلهم والذهاب إلى مناطق آمنة بسبب الفيضانات الشديدة والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وأمرت السلطات في إقليمي كوماموتو وكاجوشيما، في جزيرة كيوشو، وهي إحدى الجزر الرئيسية باليابان، أكثر من 200 ألف شخص بمغادرة منازلهم والبحث عن ملجأ اليوم السبت.

وأظهرت صور التقطتها مروحيات، بثها التلفزيون الياباني، مياه عكرة تغطي المنازل والشوارع والسيارات وأجزاء من أحد الجسور.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين في إقليم كوماموتو الأكثر تضررا دفنا بسبب انهيار أرضي، لم يظهرا أي علامات على كونهما على قيد الحياة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار على ضفافها مما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية. كما تم استدعاء الجيش للمساعدة في تقديم خدمات الطوارئ.

وأصدر خبراء الأرصاد الجوية في طوكيو أعلى مستوى تحذير لعدة مناطق.

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