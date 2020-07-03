الزعيم كيم: كوريا الشمالية «منعت تماما فيروس كورونا من التوغل»

المصدر: سول - د. ب. أ

ذكر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون أن بلاده يجب أن تبقى على «أقصى درجات الاستعداد» ضد فيروس كورونا المستجد، فيما أعلن أن تعامل بلاده مع الجائحة يمثل نجاحا باهرا، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة.

وأضاف زعيم كوريا الشمالية أن تخفيف الإجراءات على عجل سيؤدي إلى «أزمة لا يمكن تصورها ولا علاجها» وأشاد بالجهود التي اتخذتها بلاده لمدة ستة أشهر للقضاء على الوباء ووصف تلك الجهود بأنها تمثل «نجاحا باهرا»، في تصريحات أمام اجتماع حزبي عقد أمس الخميس، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية «كيه.سي.إن.إيه».

وتابع أن بيونغ يانغ «منعت تماما الفيروس» من التوغل في البلاد، لكنه حذر من التهاون.

ولم يعرف الكثير عن الوضع الصحي الحقيقي للدولة العزولة، لكن بيونغ يانغ زعمت سابقا أنها لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس.

لكن وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء ذكرت أن حقيقة أن ذلك كان ثاني اجتماع من نوعه للمكتب السياسي خلال ثلاثة أشهر لبحث الوباء تشير إلى أن الوضع الصحي في البلاد ربما يكون خطيرا.

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