ترامب يشيد باختبارات «كورونا» والإصابات تسجل رقما قياسيا

المصدر: واشنطن - رويترز

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرة أخرى بالاختبارات التي تجريها بلاده للكشف عن فيروس كورونا فيما زادت حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بأكثر من 55 ألفا أمس الخميس، وهو رقم قياسي عالمي جديد لتفشي الوباء.

ووضع ارتفاع الإصابات خلال الأيام السبعة الماضية أسلوب تعامل ترامب مع الأزمة تحت المجهر، ودفع عددا من حكام الولايات إلى وقف خططهم لإعادة فتح ولاياتهم بعد عمليات الإغلاق الصارمة.

وقال ترامب في تغريدة في وقت متأخر الليلة الماضية «هناك ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا لأن اختباراتنا ضخمة للغاية وجيدة جدا وأكبر وأفضل من أي دولة أخرى».

وأضاف «هذه أنباء عظيمة، لكن الأخبار الأفضل هي أن معدل الوفيات انخفض».

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 55274 أمس الخميس، متجاوزا الرقم القياسي السابق للإصابات اليومية وهو 54771 الذي سجلته البرازيل في 19 يونيو.

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