ترامب يغرد بشعارات عنصرية على «تويتر».. والبيت الأبيض يتدخل

المصدر: واشنطن - د. ب. أ

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر مقطع فيديو على موقع «تويتر» يظهر فيه أشخاص يرددون شعار «قوة البيض»، وهو شعار عنصري للقوميين البيض اليمينيين المتطرفين.

وتأتي هذه التغريدة في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمحادثات وطنية مكثفة بشأن العنصرية والتمييز، في أعقاب حوادث عنف من جانب الشرطة ووفاة المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد. وشهدت معظم مدن الولايات المتحدة احتجاجات لعدة أسابيع حملت شعار «حياة السود مهمة».

ويظهر الفيديو أنصار ترامب وهم يرددون شعارات تفوق وسيادة العنصر الأبيض. وأرفق ترامب تعليقا قال فيه «أشكر الأشخاص الرائعين من ذا فيليدغيز»، في إشارة إلى المنطقة التي تم تصوير مقطع الفيديو بها.

وقد وجهت اتهامات إلى الرئيس بتأجيج التوترات العرقية في الولايات المتحدة خلال فترة ولايته في البيت الأبيض، بما في ذلك في الأسابيع الأخيرة حيث ضغط من أجل قمع الاحتجاجات ضد الظلم وعنصرية الشرطة، التي شهدت أعمال عنف في بعض الأحيان.

ولاحقا تدخل البيت الأبيض لإصلاح الضرر الذي تسببت فيه تغريدة ترامب، قائلا إن الرئيس لم يسمع هذه الشعارات.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري في بيان مقتضب «الرئيس ترامب من أشد المحبين لمنطقة ذا فيليدغيز. لم يسمع العبارة التي تضمنها الفيديو. ما رآه يتمثل في حماس هائل من جانب أنصاره الكثيرين».

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