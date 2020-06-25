نشر صوراً لبناته.. "كاتم أسرار" بوتين ينتقم منه بطريقة غريبة

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن "الصن"

نشر أحد خصوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صورا عن بناته من ألبومه الخاص لم تنشر من قبل، فيما يبدو انتقامًا من بوتين بطريقة غريبة، بسبب إحدى القضايا القانونية التي رفعها ضد الدولة الروسية لكنه خسرها، ومعروف عن بوتين تكتمه الشديد في شؤونه العائلية ولا يسمح لأي شخص بنشر أي شيء عن أسرته أو بناته ابنائه أو زيجاته.

ونشر هذه الصور أحد كاتمي سر بوتين السابقين وأحد خصومه الحاليين، سيرجي بوغاشيف، 57 عامًا بعد ان خسر قضية قانونية هذا الاسبوع بقيمة 11.6 مليون جنيه استرليني رفعها ضد الدولة الروسية في محكمة تحكيم في باريس.

وخلال مسيرته السياسية الطويلة، أبقى بوتين أطفاله دائمًا، وهم الان في الثلاثينيات من أعمارهم، بعيدًا عن الأضواء، ولم يسمح لأحد دس أنفه في شؤونهم الخاصة، ونادراً ما يتحدث عنهم.

وتكشف الصور اثنين من بنات بوتين داخل الكرملين وفي المنزل الريفي لبوغاتشيف، الذي يعيش الأن في المنفي، ومعظم هذه الصور تم التقاطها لهن وهن بصحبة أبناء بوغاتشيف، فيكتور وألكسندر. وتظهر في الصور أيضا زوجة بوتين آنذاك، ليودميلا أوشيرتنايا، التي طلقها في عام 2014.

وتظهر في لقطة اخرى مكتبة بوتين في الكرملين. وصور أيضاً وهن يلعبن البلياردو على طاولة استخدمها ذات مرة الزعيم السوفييتي ليونيد بريجنيف.

كما نشر بوغاتشيف صور لهن في حفلة خاصة مع فرقة البوب الروسية ستريليكي، والتي يطلق عليها غالبًا اسم سبايس جيرلز الروسية.

وفي الوقت الراهن تستخدم ابنة بوتين، ماريا، 35 سنة، لقب فورونتسوفا، وتشرف على مؤسسة للبحوث الطبية وهي خبيرة في التقزم، وفقا للتقارير. ويُعتقد أنها متزوجة من رجل أعمال هولندي ولديها عائلة، ولا يُعرف عنها إلا القليل، ولكن يقال إنها من محبي البرنامج التلفزيوني "بريطانيا الصغرى" وتقول ان كتابها المفضل هو "مذكرات الغيشا" لآرثر جولدن.

وتحولت كاترينا، 33 عامًا، المعروفة باسم عائلة جدتها لأمها، تيخونوفا، من كونها راقصة "روك أند رول" إلى صاحبة مبادرة في الذكاء الاصطناعي. وقد اكتسبت اهتمامًا في السابق بتقديمها سلسلة من العروض الرائعة في مسابقات الرقص الأكروباتي. وحصلت فيما بعد على دكتوراه رفيعة من جامعة موسكو المرموقة بعد إكمالها دراسة حول مساعدة رواد الفضاء والطيارين في توجيه أنفسهم في الظروف الصعبة. وكانت متزوجة سابقًا من أصغر ملياردير روسي، كيريل شامالوف، 38 عامًا، لكنها تطلقت منه الآن.

وقال بوتين ذات مرة عن ماريا وكاترينا: "إنهن يتخذن الخطوات الأولى في حياتهن المهنية، لكنهن يحرزن تقدمًا جيدًا، ولكنهن لا يشاركن في الأعمال أو السياسة".

ويضيف "ولم يكن أبداً نجوم في طفولتهن، ولم تسلط عليهن الأضواء ويعشن حياتهن العادية فقط." ويختتم بقوله "إنهن يعيشن في روسيا، ولا يتلقين أي تعليم في أي مكان اخر في العالم باستثناء روسيا." ويختتم قائلاً: "أنا فخور بهن لأنهن يواصلن الدراسة ويعملن في ذات الوقت، بناتي يتحدثن ثلاث لغات أوروبية بطلاقة."

كان بوغاتشيف، السيناتور السابق وأغنى الأوليغارشية في روسيا، يُعرف سابقًا باسم "أمين سر" بوتين. ويزعم أن بوتين انقلب عليه بسبب علاقة بالكونتيسة ألكسندرا تولستوي، 46 عامًا، وهو بريطانية سيدة مجتمع وعلى صلة بعيدة بالكاتب الروسي ليو تولستوي. لكن تلك العلاقة انتهت الآن. ويقول إنه ضحية "اغتصاب أصول" بدوافع سياسية، وأنه "لا توجد في روسيا ملكية خاصة وبوتين هو الذي يملك كل شيء".

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