وفاة الخبير الإعلامي السوداني إبراهيم دقش صاحب «عابر سبيل»

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

توفي الخبير الإعلامي والكاتب الصحافي السوداني د.ابراهيم دقش صاحب العمود الشهير (عابر سبيل)، مساء الاثنين.

يعدّ الراحل دقش واحداً من الرموز الإعلامية السودانية والإفريقية، والتحق في العام 1977 للعمل بمنظمة الوحدة الإفريقية بأديس أبابا مؤسسا لوكالة الأنباء الإفريقية (بانا)، ارتقى في المناصب بالمنظمة حتى أضحى مديرا للإعلام والمتحدث الرسمي باسم المنظمة.

خلق دقش خلال عمله بمنظمة الوحدة الإفريقية علاقات واسعة في الوسط العربي والإفريقي، ومن بعدها عمل مستشارا لوكالة أنباء إفريقيا ومفوضية شؤون منظمة التجارة العالمية.

كتب الراحل دقش في العديد من الصحف السودانية عبر العمود الصحافي الشهير (عابر سبيل)، عرف بخفة الدم الروح وسرعة البديهة، شكل ثنائية متناغمة مع زوجته الكاتبة والإعلامية والأكاديمية السودانية دكتورة بخيتة أمين.

ولد الراحل دقش بمدينة عطبرة شمال السودان، ودرس بمدرسة حنتوب الثانوية الشهيرة، وتخرج في كلية الآداب قسم الفلسفة والاجتماع، بجامعة القاهرة فرع الخرطوم، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال الصحافة والتنمية بجامعة (ردنك) بانجلترا، وشغل منصب وكيل وزارة في عهد الرئيس السوداني السابق جعفر نميري.



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