السيسي يأمر قائد طابور العرض العسكري بـ«جنبا سلاح» قبل إلقاء كلمته

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قائد طابور العرض العسكري بالمنطقة الغربية العسكرية بأن يأمر جنود العرض العسكري بأن يقفوا في وضع «جنبا سلاح»، قبل إلقائه لكلمته لعناصر الاصطفاف.

وتفقد الرئيس المصري القوات المتواجدة داخل ساحة العرض العسكري، ورافقه خلال جولته القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد ذكي، ورئيس الأركان الفريق محمد فريد.

وكان السيسي قد وصل إلى المنطقة الغربية العسكرية، لتفقد العناصر الأمنية وقوات الجيش في المنطقة الغربية المكلفة بتأمين الحدود البرية والجوية للدولة مع دولة ليبيا.

وقال السيسي، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، إن الجيش المصري يحمي ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.



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