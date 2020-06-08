بعد 10 سنوات من البحث.. العثور على كنز ذهبي في جبال أميركية

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن "نيويورك بوست"

عثر صياد كنوز، في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، على صندوق مليء بالذهب والمجوهرات، وغيرها من الأشياء الثمينة، التي تزيد قيمتها عن مليون دولار.

وقبل عشر سنوات، اكتسب فورست فين، شهرة واسعة في أنحاء أميركا، بعد أن أعلن أنه أخفى الكنز، في مكان ما في جبال الروكي. وألهم عشرات الآلاف ليبحثوا عن كنزه، مقابل جائزة مغرية، استعصت على الجميع، حتى وقت قريب.

وكشف فين لصحيفة "سانتا في نيو مكسيكن"، أمس الأحد، أن رجلاً، أراد أن يبقى مجهولاً، اكتشف الكنز، قبل بضعة أيام. وأرسل صياد الكنوز، الذي لم يذكر اسمه صورة للمعثورات الثمينة، إلى فين، لتأكيد اكتشافه.

ويذكر أنه في عام 1989، تم تشخيص فين بأنه في المرحلة النهائية من السرطان، لكنه تمكن من التعافي. وادعى أنه يأمل في إغراء الناس للمغامرة في البرية ومنحهم فرصة للمغامرة من أجل الحصول على ثروة.

وأدرج فين المحتويات على الموقع الإلكتروني، وذكر بأن الصندوق يحتوي على أشكال حيوانية تعود إلى العصر ما قبل الكولومبي، وقطع ذهبية وعملات معدنية، ومقتنيات صينية، وخواتم الزمرد وغيرها من الأشياء الغريبة.

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