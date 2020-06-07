«كورونا» يغلق 106 مدرسة في إسرائيل

المصدر: القدس المحتلة - د. ب. أ

بعد ثلاثة أسابيع من إعادة فتح جميع المدارس في إسرائيل، تم إغلاق العشرات منها في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين.

وأوضح بيان لوزارة التعليم أنه بعد تأكد إصابة 330 طالبا ومعلما بالفيروس، تقرر عدم فتح 106 مدارس اليوم الأحد، وهو اليوم الأول في أسبوع العمل في إسرائيل.

وتم إدخال أكثر من 16 ألف تلميذ ومعلم وموظف في حجر صحي منزلي.

كما اضطر أربعة نواب إسرائيليين إلى الدخول في حجر صحي بمنازلهم، لأنهم خالطوا نائبا عربيا كانت تأكدت إصابته بكورونا الأسبوع الماضي.

وكانت إسرائيل سارعت إلى فرض إغلاق صارم في منتصف مارس، ما أدى إلى السيطرة إلى حد ما على موجة تفشي جائحة كورونا.

إلا أنها سارعت إلى رفع الإغلاق، حيث قامت في 17 مايو بإعادة فتح المدارس، تلتها الفنادق وحمامات السباحة والمطاعم.

وإجمالا، سجلت إسرائيل 17 ألفا و783 إصابة بكورونا، تعافت منها أكثر من 15 ألف حالة وتوفيت 297 حالة.

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