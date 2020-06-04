إعفاء رئيس قسم بإحدى مستشفيات الطائف بسبب «وجبة»

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

تسببت وجبة معايدة، أحضرها رئيس قسم بأحد المستشفيات الحكومية في مدينة الطائف السعودية، في إعفاءه من منصبه، ومعاقبة ثمانية موظفين بالقسم نفسه.

وأعفت صحة الطائف رئيس القسم وعاقبت الموظفين الثمانية بالحسم، بعد التحقيق معهم، حيث خالفوا الضوابط النظامية والتعليمات الاحترازية الوقائية التي تمنع التجمعات خصوصًا داخل مقرات العمل.

وكان رئيس القسم قد أحضرَ «وجبة معايدة» عبارة عن ذبيحة، اجتمعوا عليها دون أن ينسوا زميلاتهم من الموظفات بالقسم نفسه، مُخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات الاحترازية الوقائية التي تمنع التجمعات خصوصًا بمقرات العمل، للحد من انتشار فيروس كورونا

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي وفقاً لـ «سبق»، أن الواقعة تم التحقيق فيها وبعد الانتهاء من مجرياته، اعتمد مدير صحة الطائف سعيد القحطاني توصيات لجنة التحقيق في المستشفى، والتي أوصت بإعفاء رئيس القسم ومعاقبة الموظفين الثمانية.



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