بالصور.. أقارب يصطفون لحرق جثث ذويهم ضحايا "كورونا" بالعاصمة الهندية

المصدر: نيودلهي - رويترز

وقف طابور من سيارات الإسعاف خارج محرقة الجثث الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الاثنين، مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة في الهند تجاوز 190 ألفا لتتخطى بذلك فرنسا وتصبح سابع أعلى دولة في العالم من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة تخفيف قيودها بعد أن جعلت إجراءات العزل العام المفروضة منذ شهرين الملايين بدون عمل. وسجلت الهند ما يزيد على 5000 حالة وفاة.

في نيجامبود غات الواقعة على ضفاف نهر يامونا، قال أقارب متوفين جراء فيروس كورونا وموظفون إن نقص المهنيين الطبيين المدربين على التعامل مع جثث الضحايا أدى إلى عمليات تأخير.

وتناثر الرماد من محارق الجنازات ليزيد حرارة الصيف في الهند حيث وصلت درجات الحرارة في دلهي بالفعل إلى 47 درجة مئوية.

وقال سوريندرا موهان جوبتا، شقيق فيرندرا جوبتا (50 عاما) المتوفى بسبب إصابته بكورونا، إن عائلته دفعت 20 ألف روبية هندية (265 دولارا) لشركة إسعاف خاصة.

وأضاف "إنها مكلفة للغاية، لكننا لا نزال بانتظارها"، في حين دخل أفراد الأسرة الآخرون في جدال مع عاملين في محرقة الجثث حول التأخير.

وقال سائق سيارة الإسعاف جاي كومار "يجب أن يبقى الجسد في سيارة الإسعاف حتى يتم الاتصال برقمنا. وأحيانا يتعين على الانتظار لمدة خمس ساعات تقريباً".

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