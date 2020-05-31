تمديد إغلاق مطار الخرطوم وتحوطات لاستقبال العالقين

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أصدرت سلطات الطيران المدني في السودان، قراراً بتمديد إغلاق مطار الخرطوم أسبوعين إضافيين حتى السابع عشر من يونيو، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الحالات المؤكدة لعدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4800، بعد تسجيل 279 حالة، السبت.

وقالت مصادر مطلعة ، إن سلطات مطار الخرطوم أجرت بعض التجهيزات لاستقبال السودانيين العالقين بالخارج، بعدما أقرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية إجلاءهم.

وذكرت المصادر أن سلطات المطار وضعت علامات حمراء في صالة الوصول، للفصل بين القادمين أثناء إكمال عمليات وإجراءات الدخول، تجنباً لتفشي فيروس كورونا المستجد.



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