أغنية توعوية للرئيس الليبيري.. «فلنتحد سويا لمواجهة كورونا»

المصدر: مونروفيا - أ. ف. ب

أعلن مكتب الرئيس الليبيري جورج وي، اللاعب الإفريقي الوحيد المتوج بجائزة الكرة الذهبية عام 1995، أن منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (يونسكو)، ستستخدم أغنية أصدرها لنشر التوعية حول فيروس كورونا المستجد.

ويأمل وي أن تجد أغنيته أصداء في بلاده الواقعة غرب القارة الإفريقية والتي تضم 4,5 ملايين نسمة للحد من تفشي فيروس «كوفيد-19».

وليست المرة الأولي التي يستغل وي مهاراته الغنائية من أجل نشر التوعية.

في عام 2014، وخلال تفشي وباء إيبولا، أصدر أيضا أغنية توعية حين كان لا يزال سناتورا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب وي «أغنية - لتس ستاند توغاثر تو فايت كورونا» (فلنتحد سويا لمواجهة كورونا)، ستكون جزءا من المرحلة الثانية لحملة - دونت غو فايرال«(لا تنتشر) التي أطلقتها منظمة يونسكو، والتي تهدف إلى تثقيف وتوعية المجتمعات في جميع أنحاء إفريقيا حول مخاطر الوباء».

وتابع البيان «يقول المنظمون إن الأغنية ستترجم إلى اللغتين الفرنسية والعربية، ومن المتوقع أن يتم عرضها على منصات عدة خلال الحملة، بما فيها»بي بي سي«وفرانس 24. كما وطُلب من القائد الليبيري أن يكون السفير العام للحملة من أجل حث المبتكرين والفنانين في جميع أنحاء إفريقيا».

وأشار مكتب الرئيس أن وي كتب الأغنية بنفسه وتضم الكلمات نصائح بالأمور التي يجب فعلها كغسل اليدين بانتظام وتلك الممنوعة.

وأسفر كوفيد-19 حتى الآن في ليبريا عن 27 وفاة من أصل 280 إصابة معلنة.

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