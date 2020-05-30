وزير خارجية إيطاليا: لا تعاملونا معاملة مستعمرات الجذام

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قال وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، اليوم السبت، إن بلاده لن تُعامل معاملة مستعمرات المصابين بالجذام متعهدا باستقبال حار للسائحين الأجانب هذا الصيف ومحذرا دول الاتحاد الأوروبي الأخرى من مغبة إقصاء الإيطاليين.

وحذر وزير الخارجية الإيطالي من انهيار الاتحاد الأوروبي إذا عاملت بعض حكوماته الإيطاليين مثل مصابي الجذام في أعقاب وفاة أكثر من 33 ألف إيطالي جراء فيروس كورونا المستجد.

وتعيد الدول الأوروبية فتح حدودها بحذر مع تراجع انتشار فيروس «كورونا» المستجد في أنحاء القارة ومن المقرر أن تسمح إيطاليا بعودة السياحة اعتبارا من 15 يونيو.

لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي تسعى لإبقاء الأبواب مغلقة في وجه زوار من دول عانت من أعداد إصابات ووفيات مرتفعة بالمرض على نحو خاص.

فعلى سبيل المثال قالت اليونان الجمعة إنها ستفتح حدودها أمام مواطني 29 دولة فقط واستثنت الإيطاليين والإسبان والبريطانيين.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طالب دي مايو بعدم وضع بلاده ضمن «لائحة سوداء» لاستثنائها من موسم السياحة الصيفي في أوروبا هذا العام.

وقال دي مايو إن التنافس في مجال السياحة هو أمر يجب أن يتم بشكل صحي وعادل، مضيفاً: «إذا تصرفتم بشكل مختلف ومشوش فسيتم فقدان روح الاتحاد الأوروبي وستنهار أوروبا».

وقال دي مايو: «لا نقبل الإدراج على قوائم سوداء»، معلنا وأعلن عن جولة اجتماعات ثنائية في روما والخارج للضغط دفاعا عن قضية إيطاليا.

وأضاف: «إذا اعتقد أحد أن بإمكانه معاملتنا كمستعمرة للجذام فعليه أن يعلم أننا لن نقبل بذلك».

وأكد دي مايو أنه بصدد زيارة كل من ألمانيا وسلوفينيا واليونان الأسبوع المقبل لإيضاح جاهزية بلاده في استضافة السياح.

وتشهد إيطاليا ثالث أعلى معدل وفيات بالمرض على مستوى العالم حيث لقي نحو 33229 شخصا حتفهم بالفيروس منذ ظهور التفشي في 21 فبراير. ويوجد في البلاد سادس أعلى حصيلة إصابات إذ تبلغ حوالي 232248 حالة.



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