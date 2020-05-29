أميركية تجمد جثة جدتها 15عاما لتحصل على تعويضاتها الاجتماعية

المصدر: ترجمة حسن عبده - عن ديلي ميل

اعتقلت الشرطة في ولاية بنسلفانيا سينثيا كارولين بلاك، 61 عاما، لأنها أخفت جثة جدتها في ثلاجة لمدة 15عاما كي تحصل على مخصصاتها من الشؤون الاجتماعية.

وانكشفت قصة بلاك عندما دخلت سيدتان إلى منزل مغلق كانتا مهتمتان بشرائه واكتشفتا جثة الجدة غلينورا ديلاهيا في فبراير من العام الماضي.

واشارت تحقيقات الشرطة ان ديلاهيا توفت عام 2004 وهي بعمر 97عاما ولكن عندما اكتشفت حفيدتها سينثيا وفاتها وضعت جثتها في ثلاجة موجودة في قبو المنزل كي تحصل على مخصصاتها من الشؤن الاجتماعية.

ومن غير الواضح بالضبط حجم المبلغ الذي حصلت عليها الحفيدة ولكن يعتقد أن الشؤون دفعت للجدة في الفترة مابعد وفاتها الى حين اكتشاف الحكاية نحو 186الف دولار.

وكانت سينثيا تعيش مع جدتها قبل وفاتها، ولكنها تركت الجثة في البيت عندما غادرت إلى بلدة أخرى.

وعندما جاءت امراتان لشراء المنزل وعثرتا على الجثة أبلغتا الشرطة.

ومن غير الواضح لماذا استغرقت عملية اعتقال سينثيا 15شهرا.

ومن المقرر أن تظهر في المحكمة بتهم إساءة معاملة الجثة، وسرقة أموال ليست لها، وتلقي أموال مسروقة.



وأشارت السجلات إلى أن سينثيا عاشت مع رجل اسمه غلين بلاك،55عاما، في المنزل الذي كانت فيه جثة الجدة.

ولكن يبدو أن سينثيا ورجلها أخذا كل شيء من المنزل عندما انتقلا من البلدة باستثناء جثة الجدة وفق ماذكره أحد الجيران الذي قال إنهما «جردا البيت من كل شيء».

واضاف «انهما لم يكونا ودودين و لم يكونا يتحدثان مع أحد».

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