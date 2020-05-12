بالفيديو.. شاب ينجو بأعجوبة من سمكة قرش مفترسة

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن "ديلي ميل"

نجا راكب أمواج فرنسي بأعجوبة بعد ان هاجمته سمكة قرش ضخمة اثناء اقترابه من الشاطئ، ولم يكن امامه سوى ان يلكمها بقضبتيه مرتين في صراع شرس على البقاء سجلته كاميرا فيديو في أحد شواطئ استراليا.

وتمكن ديلان ناكاس، 23 عاماً، من الفرار مع جروح طفيفة بينما كان يمارس رياضته المحببة في شاطئ بيل في توركواي، فيكتوريا بعد ظهر يوم الجمعة الماضي. وسارع أحد ركاب الأمواج الذين يرافقونه لنجدته بعد سماع صيحاته.

يقول زميله الذي هب لنجدته "على الرغم من أنني لم اعتقد أن الوضع خطير، ذهبت لمعرفة ما يجري".

ويمضي قائلا "اعتقدت في البداية أنه كان يمزح مع زملائه، ثم رأيت زعنفة القرش خلفه". وعاد الاثنان إلى الشاطئ معًا في الوقت الذي استمرت سمكة القرش في الدوران حولهما.

ويمكن سماع صرخات راكب الأمواج المذعور في لقطات مرعبة. وتم التقاط ذلك الفيديو مصادفة عندما كان أحد زملاء راكب الأمواج يصور زميلا اخر يركب أيضا الأمواج ووجه كاميرا الفيديو فجاة الى المكان الذي حدثت فيه الواقعة عندما سمع صراخ الاستغاثة. وتمكن من تصوير سمكة القرش على الفيلم في وقت مدته30 ثانية. ويقول إنه لم يكن على دراية بمدى قرب القرش من زميله لكنه علم ذلك عندما تفحص اللقطات لاحقًا.

ووفقًا لهيئة مصايد الأسماك بفكتوريا، هناك ثلاثة أنواع فقط من القروش مسؤولي عن جميع الهجمات التي تم الإبلاغ عنها في أستراليا تقريباً، وهي أسماك القرش الأبيض وأسماك قرش النمر وأسماك قرش الثور.

وتقول الهيئة أن هناك حوالي 140 نوعًا من أسماك القرش التي تم العثور عليها قبالة سواحل أستراليا. النوع الذي شارك في الهجوم الأخير غير معروف.

بعد الحادث، تم إدخال ناكاس إلى المستشفى لخياطة الجرح الذي تركه القرش على ساقه، لكنه قال إنه يتطلع للعودة إلى الماء بمجرد أن تلتئم الجروح.

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